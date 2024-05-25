إسلام عفيفي: الرئيس السيسي دائما يريد توعية المواطن بتحديات مصر

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يريد للمواطن أن يكون على وعي ويدرك ما يحدث في مصر من تحديات، ولمعرفة اتخاذ القرارات دون غيرها حتى يكون المواطن سندا قويا لدولته ويكون هناك تواصل الحقيقي، وليس لدينا ما نخفيه كدولة.

الدولة المصرية أنجزت خلال 10 سنوات بالورقة والقلم

وتابع «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية أنجزت خلال 10 سنوات بالورقة والقلم، وواجهت كم التحديات التي تعرضت لها مصر لم تتعرض لها طوال تاريخها، وما تم إنجازه من مشروعات على مستوى مصر في تنمية وبنية أساسية ذكية عمل غير مسبوق على المستوى المصري، من بينها مشروع حياة كريمة الذي يعد مشروع فريد من نوعه.

ضرورة دخول القطاع الخاص على خط التنمية

أوضح «عفيفي» أن الرئيس السيسي يؤكد دائما على ضرورة دخول القطاع الخاص على خط التنمية وأن الدولة المصرية تفسح المجال وتمهيد الطريق لأن الجميع يكون رابحا من خلال مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك رسالة جديدة تضاف برسائل سابقة في تكليف الرئيس المسؤولين في الحديث والتوضيح والتواصل مع المواطن المصري أمر لا بد منه، لافتا إلى أن خلال افتتاح مشروعات تنموية بجنوب الوادي اليوم تحدث عن أن الدول تدار بالجدية والمسؤولية والفهم، موضحا أن الإعلام جسر للتواصل بين المسؤولين والمواطن ورسائل المسؤولين للمواطن والعكس.