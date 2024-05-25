الباز: الرئيس السيسي حريص على وصول المعلومات للناس منذ اللحظة الأولى

كشف الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام، خلال حديثه في افتتاح مشروعات توشكى اليوم.

وقال في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس السيسي يتبع فلسفة عدم حجب المعلومات عن المواطنين، المواطن شريك واضح جدًا في المعارك التي يخوضها الرئيس في معركة الوعي.

وأضاف أن غياب الوزراء والمسؤولين خلال الفترة الماضية عن الظهور والتصريحات الصحفية والإعلامية والخطابات المباشرة للناس، كان يلقي ببعض الظلال، لأن الوزراء هم من يباشرون المسألة بشكل مباشر.

وتابع: «وزير الكهرباء عندما يتحدث عن الأزمة، خير من أن يتحدث الإعلامي، لأنه يمس المجتمع والقضية بشكل كبير، الحكومة هي مصدر المعلومة، وهذا التوجيه من الرئيس السيسي للوزراء بالظهور بشكل منظم، لكي تتوفر المعلومة، لأنه لن يحمي هذا البلد، ولا بد أن يكون الشعب في الصورة، بتوافر المعلومات منذ اللحظة الأولى».