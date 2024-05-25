رئيس تحرير «الجمهورية»: الرئيس السيسي مؤمن بالمصارحة والحوار

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن الرئيس السيسي بفهم ووعي، تحدث اليوم إلى الحكومة، وطلب منها أن تخرج وتتكلم إلى الناس من خلال الإعلام، مؤكدا كد أن المصارحة ليست عيبًا، مضيفًا أنه مؤمن بالمصارحة ومؤمن بالحوار.

وأضاف «أيوب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي لديه ثقة بأن المواطن المصري عندما يفهم الأمور جيدًا، سيقف بجانب دولته، والإنسان المصري حريص بطبيعته على مساندة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا توجه صريح عند الرئيس، وهذا ما شهدناه خلال مدة الرئاسية منذ عشر سنوات، لم يخفي معلومة ويتحدث بصراحة بالمعلومات للمواطن.

المواطن المصري يطمئن بحديث الرئيس السيسي

وواصل: «المواطن يطمئن عندما يتحدث الرئيس، فالرئيس كان يتحدث في منتديات الشباب، وكان يجري حوارات صريحة مع الشباب، ويستمع إلى أشد الانتقادات، ويجيب على أشد الأسئلة، لأنه مؤمن بالمصارحة والحوار، وأن المواطن من حقه أن يفهم وتقدم له المعلومات».

وأشار إلى أن الرئيس كلف الحكومة، بأن يخرجوا إلى الناس ويتحدثوا إلى الإعلام، وأن هذا ليس خطأ ولا عيب، لكن هذا لصالح الحكومة، وفي صالح المواطن المصري والرأي العام.