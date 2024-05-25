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الرئيس السيسي يهنئ الأهلي على فوزه بدوري أبطال أفريقيا: أداء يستحق التقدير

كتب:

حسن سمير
10:14 م | السبت 25 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي النادي الأهلي، اليوم، على فوزه بدوري أبطال أفريقيا، للمرة الـ12 في تاريخه، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وقال الرئيس، في تهنئته عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: «أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق».

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بقلم حسن سمير