قصواء الخلالي: اللواء أحمد عبد الخالق يدير مفاوضات وقف إطلاق النار بنفس طويل منذ 9 أشهر

كشف برنامج «في المساء مع قصواء»، معلومات خاصة عن اللواء أحمد عبد الخالق ضابط المخابرات المصري الذي استهدفته أمريكا إعلاميا، وادعت إفشاله المفاوضات.

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها البرنامج على قناة «سي بي سي»، إنه تم استخدام اثنين من الصحفيين الأمريكيين بمؤسسة «سي إن إن»، لتسريب بعض المعلومات وادعوا أنها من مصادرهم، بشأن المسؤول عن فشل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

قصواء الخلالي: الهجوم على اللواء أحمد عبدالخالق بالتنسيق بين أمريكا وإسرائيل

وواصلت أن الإعلام الأمريكي ادعى أن من أفشل المفاوضات هو فريق التفاوض المصري الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق رجل المخابرات العامة المصري.

وتابعت: «هل من المنطقي أن تشكو المخابرات الأمريكية من ضابط مخابرات مصري وتتهمه بإفشال المفاوضات؟، هذا يمثل انعدام الوسائل لأن هذا الهجوم الذي شنته أمريكا وإسرائيل عليه جاء بالتنسيق بينهما».

من هو اللواء أحمد عبد الحالق؟

وأكملت الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك حالة طيش من الجانب الإسرائيلي، وأيضا حالة من عدم الاتزان بالقرار الأمريكي، مشيرة إلى أن اللواء أحمد عبد الحالق هو قائد فريق التفاوض الذي يدير الملف وهو قيادة قديمة في جهاز المخابرات العامة، ويعمل في هذا الملف منذ نحو 20 عاما، وكان ضابط الاتصال المصري في قطاع غزة.

واكملت: «مصر تفخر برجالها.. المخابرات العامة المصرية تفخر دائمًا برجالها.. والجميع يعلم من هو اللواء أحمد عبد الخالق، وهذا الرجل تعرفه الفصائل الفلسطينية جيدًا وسيرته الذاتية معروفة للعالم».

وواصلت: «الطرف الإسرائيلي بيعمله ألف حساب، وهو يدير التفاوض بنفس طويل، منذ 9 شهور، فكيف تأتي الولايات المتحدة وتدعي بانه من أفسد المفاوضات، ومصر لن تتعامل مع الصهاينة بطريقة لي الذراع».