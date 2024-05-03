قصواء الخلالي تكشف موعد إذاعة برنامجها «في المساء مع قصواء»

تستعد الإعلامية قصواء الخلالي لعودة إذاعة برنامجها «في المساء مع قصواء»، على شاشة قناة CBC، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مواعيد عرض برنامج المساء مع قصواء

وأوضحت الإعلامية قصواء الخلالي قائلة: «للسادة المتابعين، غدًا يعود برنامج ⁧‫في المساء مع قصواء‬⁩ السبت بمشيئة الله، في مواعيده الرسمية على شاشة cbc، من السبت إلى الثلاثاء، من 9 مساءً إلى 12، على الهواء مباشرة، ويرجى التفضل بالتعليق بأهم القضايا والموضوعات؛ التي تستوجب المناقشة من وجهة نظر حضراتكم الكريمة، أو على هاشتاج البرنامج أو ⁧‫قصواء الخلالي‬⁩، أو صفحات البرنامج الرسمية، مع جزيل الشكر والمحبة والتقدير».

تفاصيل برنامج المساء مع قصواء

ويتضمن برنامج المساء مع قصواء العديد من الفقرات ويناقش أبرز القضايا المحلية، والدولية، من خلال استضافة أبرز المتخصصين فى المجالات المختلفة من بينها الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي على الهواء مباشرة.