«مسلم»: الأهلي براند مصري دولي موجود في كل مكان بالعالم

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، على فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، قائلاً: «نهنئ الشعب المصري بأكمله، وهذا الفوز يُساهم في عودة الريادة المصرية، عودة الأهلي والزمالك بهذه القوة لريادة إفريقيا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على أداء المنتخب».

الأهلي استطاع أن يحرز البطولة الأحب له

وتابع «مسلم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الأهلي استطاع أن يحرز البطولة الأحب له، ويؤكد يوميًا أنه أحد الأندية العالمية، معقبًا: «الأهلي براند مصري دولي قوي موجود في كل مكان بالعالم».

مشجعو النادي الأهلي ملأوا الاستاد بشكل قوي

وتابع أن مشجعي النادي الأهلي ملأوا الاستاد بشكل قوي ومنظم ويعكس قوة النادي الأهلي، مشيرا إلى أن السوبر الإفريقي مصري، وهذا الأمر لم يحدث منذ عهد محمود الجوهري.