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خالد مرتجي بعد الفوز ببطولة أفريقيا: الأهلي مصدر السعادة في مصر

كتب:

محمد عزالدين
11:28 م | السبت 25 مايو 2024
المهندس خالد مرتجي

المهندس خالد مرتجي

أكد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم، مصدر السعادة والفرحة في مصر، عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الترجي التونسي.

ووجه «مرتجي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الشكر لقيادات الدولة على تنظيم الرائع لبطولة أفريقيا، كما أن هناك تواصل دائم بين مجلس إدارة النادي الأهلي، مع مسؤولي الدولة لإخراج البطولة بهذا الشكل الرائع.

وتابع: «البطولة دي إهداء على روح العامري فاروق، الأهلي افتقد العامري، والجميع الآن يفتقده، لكن الجميع يدرك أنه في مكان أفضل الآن».

وأكمل: «تنظيم الأهلي اليوم لنهائي بطولة أفريقيا رسالة للعالم أجمع، بأن مصر قادرة على تنظيم أي بطولة، مليون مبروك لـ80 مليون أهلاوي».

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