«المصريين الأحرار»: قرارات العدل الدولية خطوة في طريق طويل لتحقيق العدالة

وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، بأنها خطوة في طريق طويل لتحقيق العدالة وإنهاء معاناة وأنين الشعب الفلسطيني.

وأوضح الحزب أن هذه القرارات تُعد تتويجًا للجهود الدبلوماسية المصرية المكثفة، التي بذلتها القيادة الرشيدة، بالتعاون مع الدول العربية والأفريقية، لحشد الدعم الدولي لـ القضية الفلسطينية، حتى أحدثت حراكا فاعلًا وقويًا، وانعكس أثره على ساحات المجتمع الدولي، وصولًا للشعوب باختلاف الجنسيات والأعراق.

وأكد أن قرارات المحكمة تُمثل انتصارًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لكنه مرهون بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وتعد القرارات بمثابة ورقة ضغط قوية على طغيان الجانب الإسرائيلي، لوقف عدوانها على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على سكانه.

وطالب حزب المصريين الأحرار، المجتمع الدولي، بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الدولية بشكل فوري، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وسرعة إنفاذ تشكيل لجان رصد حيادية لجمع الحقائق الجلية، الظاهرة على الملأ، بأن ما يجري بفلسطين هو جرائم إبادة فعلية.

وشدد حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء، على الأصطفاف الكامل والتأييد التام لكل خطوات القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القرارات التي يراها مناسبة حيال القضية الفلسطينية وغيرها، بما يحفظ أمن وسلام واستقرار بلادنا الغالية والمنطقة.

وتوجه الحزب، بتحية إجلال وتقدير واعتزاز للرئيس السيسي الذي لم يؤول جهدًا على كل الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والإنسانية بالمقام الأول، لتقديم كل أوجه المساعدة لأهالينا والأشقاء في فلسطين، للعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الشقيق.