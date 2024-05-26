نتائج صفوف النقل عبر الموقع الإلكتروني بـ«تعليم الجيزة» اليوم

أعلن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إتاحة نتائج صفوف النقل بالمحافظة عبر الموقع الإلكتروني، اليوم الأحد.

وأوضح أن ذلك تيسيرا على أولياء الأمور، لتوفير الوقت والجهد، والمساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل، لتحديد نقاط القوة والضعف، من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل، «الرابع والخامس والسادس الابتدائي»، و«الأول والثاني الإعدادي»، والاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط، من هنـــــا.