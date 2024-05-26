رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتائج صفوف النقل عبر الموقع الإلكتروني بـ«تعليم الجيزة» اليوم

كتب:

أميرة فكري
12:02 ص | الأحد 26 مايو 2024
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أعلن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إتاحة نتائج صفوف النقل بالمحافظة عبر الموقع الإلكتروني، اليوم الأحد.

وأوضح أن ذلك تيسيرا على أولياء الأمور، لتوفير الوقت والجهد، والمساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل، لتحديد نقاط القوة والضعف، من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل، «الرابع والخامس والسادس الابتدائي»، و«الأول والثاني الإعدادي»، والاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط، من هنـــــا.

اقرأ المزيد:

حزب المؤتمر: مشروعات توشكى تعزز التنمية المستدامة وتحقق الاكتفاء الذاتي

«التعليم»: الخطة الاستراتيجية حتى عام 2029 تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة

«التخطيط القومي» يُنهي برنامج بناء نموذج محاكاة لأهداف التنمية المستدامة

وزيرة التعاون الدولي: المرأة تلعب دورا مركزيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
بقلم أميرة فكري