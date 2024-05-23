«التعليم»: الخطة الاستراتيجية حتى عام 2029 تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها انتهت من إعداد الخطة الاستراتيجية 2024/2029، وذلك من خلال تحليل لقطاع التعليم، واحتساب الفجوة التمويلية، وفي ضوء دراسة التحديات تم بناء الخطة الاستراتيجية التي تتوافق مع برامج الحكومة الثلاثة، وهي «بناء الإنسان المصري، والتشغيل، وحماية الأمن»، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة، لأهمية امتلاك الطلاب لمهارات تؤهلهم لسوق العمل المتغير.

مواكبة التطور التكنولوجي والثورة الرقمية

وأشارت الوزارة في بيان لها منذ قليل، أنها تهتم بإعداد خريج بمواصفات تواكب التطور التكنولوجي العالمي والثورة الرقمية، لتكون مواصفاته مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل.

ولفتت الوزارة، إلى أنه لم يعد المعلم ملقنا للتعليم ولكن موجه للتعلُم، فضلًا عن التركيز على نواتج التعلم الكبرى وحل المشكلات والإعداد الشامل للطلاب، موضحة أنه لديها 3 أهداف استراتيجية، وهي كالتالي: (الإتاحة والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة).