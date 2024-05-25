حزب المؤتمر: مشروعات توشكى تعزز التنمية المستدامة وتحقق الاكتفاء الذاتي

أشاد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بالجهود المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح عدد من المشروعات التنموية المهمة في منطقة توشكى، قائلا: «هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر».

دعم القطاع الزراعي

وأوضح الأمين المساعد لحزب المؤتمر، أن افتتاح الرئيس السيسي لهذه المشروعات الزراعية الكبرى يعكس التزامه بدعم القطاع الزراعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأشار، إلى أن مشروع استصلاح وزراعة أكثر من 400 ألف فدان في توشكى هو إنجاز كبير يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها مصر في مختلف المجالات.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد، أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تفتح آفاقا جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والنائية، موضحا أن توشكى تعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة.