عوامل تؤثر على سعر الذهب عالميا بينها تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إنّ هناك العديد من الأحداث والأخبار التي ستؤثر على أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع الحالي.

وأضافت المؤسسة، في تقرير لها، أنّه خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 3.3% لتفقد 80 دولارًا من قيمتها، وتسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من 5 أشهر، حيث أغلق السعر عند المستوى 2334 دولار للأونصة وكانت قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2414 دولار للأونصة.

وأغلق سعر الذهب العالمي تداولات الأسبوع تحت منطقة المستوى 2360 دولارًا للأونصة ما يزيد من فرص الهبوط، خلال الأسبوع المقبل، وصولًا للمستوى 2300 دولار للأونصة.

نمو الاقتصاد الأمريكي

ومن المقرر أن تصدر الأسبوع المقبل، بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي وسيكون محور اهتمام الأسواق.

كما تترقب الأسواق أيضاً المزيد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي لا تزال تؤكد على عدم نية البنك لخفض الفائدة في وقت قريب، وتمثل ضغطا سلبيا ملحوظا على أسعار الذهب.

توقعات أسعار الذهب المحلية

أما عن توقعات الأسعار المحلية فيبقى اهتمام الأسواق قائما بالتغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، وأثره على أسعار الذهب خاصة بعد تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة.

كما تترقب الأسواق حركة الطلب على الذهب المحلي مع اقتراب موسم الأعياد خاصة في ظل الاستقرار الحالي في مستويات الأسعار واختفاء المضاربات السعرية.