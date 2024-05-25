خبير: تثبيت سعر الفائدة أدى لاستقرار أسعار الذهب

قال الدكتور حسام العجمي الخبير في مجال الذهب ورئيس قسم الأبحاث بمؤسسة جولد بيليون، العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن قرارات البنك المركزي أيًا كانت لها تأثير واضح وأكيد على أسعار الذهب، موضحًا أن قراره أول أمس بتثبيت سعر الفائدة أثر على المعدن الأصفر وأدى لحالة من الاستقرار في الأسواق.

وأضاف «العجمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قرارات البنك المركزي بتثبت سعر الفائدة، ستُبقي أوضاع وأسعار الذهب المحلية كما هي خلال الفترة الحالية والمقبلة، طالما لم تتغير المؤثرات.

وأشار إلى أن سعر الصرف يشهد حاليًا حالة من الاستقرار، كما أن هناك تراجعًا في الطلب على الذهب كاستثمار في السبائك، نتيجة أن المواطنين والمستثمرين أصبح لديهم ثقة في الاقتصاد المصري والاتجاه نحو الشهادات البنكية، مؤكدًا أن السعر العالمي في الوقت الحالي هو المؤثر الأساسي في أسعار الذهب المحلية.

لماذا قرر المركزي تثبيت الفائدة؟

وقالت مؤسسة جولد بيليون في تحليل لها، أمس، إن تثبيت سعر الفائدة هو قرار يلجأ إليه البنك المركزي في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية المحلية استقرار واضح، وهو القرار الذي كان متوقعاً في اجتماع البنك المركزي الأخير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى نهاية اجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.