«جولد بيليون»: توقعات بتراجع أسعار الذهب المحلي بسبب السعر العالمي

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بسبب تزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وهو ما يعد أمرا سلبيا بالنسبة لأسعار الذهب بسبب أن المعدن النفيس لا يقدم عائدا لممتلكيه.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن سعر الذهب المحلي شهد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتباطه بسعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التراجعات التدريجية التي شاهدناها في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، وقرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة وسياسته النقدية.

سعر الذهب العالمي

تراجع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليكسر منطقة المستوى 2360 دولارا للأونصة التي تمثل خط الاتجاه الصاعد ليستمر في الهبوط إلى مستوى الدعم 2325 دولارا للأونصة، وقد أغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى مما يزيد من فرص هبوط السعر

ومن المستهدف أن يتراجع الذهب عالميا عند 2300 دولار ثم منطقة المستوى 2280 و2270 دولار للأونصة.

سعر الذهب المحلي

شهد سعر الذهب المحلي تذبذبا خلال تداولات الأسبوع الماضي فقد ارتفع السعر فوق المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 لكنه فشل في الحفاظ على مكاسبه ليعود إلى التراجع من جديد ويكسر مستوى الدعم 3150 جنيهًا للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 3120 جنيهًا للجرام.

وأشارت جولد بيليون إلى أنه كون سعر الذهب مرتبط حاليًا بالسعر العالمي بشكل كبير فقد يعرضه لمزيد من التحركات في اتجاهات مختلفة خاصة مع غياب عوامل التسعير الأخرى الأكبر تأثيراً على الذهب مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي نظرا لاستقرارهم.