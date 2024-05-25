«آي صاغة»: توقعات بتراجع شراء الذهب بسبب الامتحانات وعيد الأضحى

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3120 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2333 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2451 دولارا في 20 مايو الجاري.

وأضاف «إمبابي» أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3566 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2674 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2080 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24960 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 10جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3120 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2341 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2333 دولارًا.

وأوضح «إمبابي» أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، لاسيما مع ارتباط الأسعار المحلية مع الأسواق العالمية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار، والطلب.

تباطؤ مبيعات الذهب مع قدوم عيد الأضحى

وذكر المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن الأسواق تشهد حالة من التباطؤ في المبيعات، خلال الفترة الحالية، في ظل توجه السيولة النقدية للمواطنين لأسواق الأضاحي، مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وكذلك نتيجة موسم الامتحانات، وتوقع «إمبابي» تحسن حركة المبيعات بعد عيد الأضحى، وانتهاء موسم الامتحانات.

وأوضح «إمبابي» أن أسعار الذهب شهدت تقلبات سعرية بالبورصة العالمية خلال هذا الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية قبل أن يتعرض لعمليات بيع دراماتيكية، حيث ارتفاع لأعلى مستوياته يوم الإثنين الماضي، ليسجل 2451 دولارًا للتعاملات الفورية، وتعرضت الأسعار لعلميات اضطراب مع بداية يوم الثلاثاء.

وأضاف أن أسواق الذهب شهدت حالة من التراجع الحاد، مع صدور محضر الفيدرالي الأمريكي الأخير يوم الأربعاء، والذي كشف عن قلق أعضاء الفيدرالي بشأن استمرار معدلات التضخم، الأمر الذي عزز من احتمالية العودة مرة لأخرى لرفع أسعار الفائدة.

وكشف محضر الاجتماع، أن أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق، وذلك لاكتساب مزيد من الثقة في تحرك التضخم بشكل مستدام إلى 2٪.

ولفت «إمبابي» إلى أن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي، في نهاية الأسبوع بفعل تراجع الدولار، بجانب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، قلصت من حدة موجة التراجع.