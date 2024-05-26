الرئيس التونسي يقر تعديل وزاريا جديدا

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، تعديلا وزاريا محدودا شمل وزير الداخلية التونسي، بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، عبر منصة التدوينات القصيرة «تويتر».

تفاصيل القرار الوزاري

وقالت الرئاسة التونسية في بيانها إن الرئيس قي سعيد عين خالد النوري في منصب وزير الداخلية خلفا لكمال الفقي، بينما عين كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لمالك الزاهي مضيفة أن الوزيرين قاما بأداء اليمين أمام الرئيس.

وأضاف البيان أنه تم تعيين سفيان بن صادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية في تونس مكلفا بالأمن الوطني.