أزمة تواجه الترجي في تونس قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال.. ماذا سيحدث؟

أقل من أسبوعين يفصلان الأهلي عن المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي من المقرر أن تستضيفه رادس يوم 18 مايو الجاري، ما يجعل جماهير الأحمر تتابع أخبار الفريق التونسي قبل مواجهة الحسم القارية.

أزمة كبرى وجد الترجي التونسي نفسه بها خلال مواجهة غريمه التقليدي الصفاقسي، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري التونسي، بعد اللقاء الذي انتهى بينهما بالتعادل.

أزمة تواجه الترجي في تونس قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

احتجاج رسمي تقدم به الصفاقسي، خلال الساعات الماضية، مطالبا بنقاط المباراة كاملة، متهما الترجي بمخالفة اللوائح بإشراك 5 أجانب في اللقاء.

وتنص لوائح الدوري التونسي على إلزامية مشاركة 7 لاعبين توانسة في التشكيل الأساسي والسماح بتواجد 4 أجانب فقط لكل فريق داخل الملعب.

الترجي بدأ المباراة ملتزما باللائحة، إلا أن بعد طرد لاعب تونسي، قام بإشراك لاعب أجنبي جديد بدلا من لاعب تونسي، وبالتالي بات عدد الأجانب 5 مقابل 5 توانسة.

رد الترجي على شكوى الصفاقسي

ورد الترجي على اعتراض الصفاقسي والمطالبة بنقاط المباراة، مستندا على أحد بنود اللائحة الذي ينص على إلغاء شرط تواجد 7 لاعبين توانسة داخل الملعب، حال لعب الفريق منقوصا في حالة الطرد.

وينتظر الترجي التونسي قرار لجنة المسابقات بشأن شكوى الصفاقسي، حيث يرى النادي أن موقفه قانوني، بحسب موقع «نسمة سبورت» التونسي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم 18 مارس الجاري، على أن يقام لقاء الإياب يوم 25 على ستاد القاهرة الدولي.