بسبب صورة عيد ميلاده.. مؤسس «فيسبوك» يثير الجدل في تونس

حالة من الجدل، أثارها مارك زوكربيرج، مؤسس منصة «فيسبوك»، المدير التنفيذي لشركة ميتا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الاحتفال بعيد ميلاده، برفقة بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت»، بسبب «التيشرت» الذي ارتداه «زوكربيرج»، المدون عليه عبارة أشعلت الغضب.

إثارة الغضب في تونس

في عيد ميلاده الـ40، نشر مارك زوكربيرج، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، صورة برفقة بيل جيتس، أثارت حالة من الغضب في تونس، بسبب عبارة كُتبت على التيشرت الخاص به باللغة اللاتينية وهي «t‘Carthago Delenda Es».

«يجب أن تدمر قرطاج» الترجمة النصية للجملة التي أثارت الغضب في تونس، بعد ظهور «مارك» بها على قميصة، وهي عبارة لاتينية، كان قد صرح بها كاتو الأكبر، السياسي المشهور في الجمهورية الرومانية، إلا أن منتقدين رأوها من زاوية أخرى، وهي تعني في القرن الثاني قبل الميلاد أنه ينبغي عدم التصالح مع الحضارة الأخرى.

زوكربيرج ثالث أغنى رجل في العالم

على الرغم من حالة الغضب في تونس بسبب تلك العبارة، هناك من اعتبرها مجرد جملة أوعبارة متداولة بكثرة في الغرب، وتوظف عادة في إظهار القوة والشجاعة والتحدي، وليس المقصود بها المعني الحرفي الذي تُرجمت إليه.

جدير بالذكر أن مارك زوكربيرج هر ثالث أغنى رجل في العالم، بثروة صافية قدرها 176 مليار دولار. وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.