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إحالة 12 متهما من جماعة الإخوان في تونس إلى القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة

كتب:

منى السعيد
08:56 م | الجمعة 17 مايو 2024
محكمة الاستئناف في تونس تحيل 12 من المنتمين لجماعة الاخوان إلى القضاء

محكمة الاستئناف في تونس تحيل 12 من المنتمين لجماعة الاخوان إلى القضاء

كشفت وكالة الأنباء التونسية «وات» أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت إحالة 12 متهمًا من بينهم قياديون في حركة النهضة «المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين» بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهي تهم ذات صبغة إرهابية، وفق ما قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني.

أسماء المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة

وأوضح الطرخاني، أن محكمة الاستئناف في تونس، قررت أمس إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا ادريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، (جميعم في حالة فرار)، على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اضافة الى إحالة متهمين إثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف اعلاميا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة 2 "، حسب تعبيره.

تهم متعددة

وتابع أن المتهمين سيتم مقاضاتهم من «أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية»، مضيفًا أن المحكمة رفضت مطلب الافراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف إلى الآن على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر 2023.

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كان قد أصدر في شهر سبتمبر الماضي أمر ايداع بالسجن في حق منذر الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب اليه، ووجهت له تهم تتعلق بعدم الاشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للاضرار بمصالح الدولة التونسية.

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