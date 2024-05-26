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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقبض على صاحب فيديو التمرد: جار التحقيق في الواقعة

كتب:

فادية إيهاب
04:46 ص | الأحد 26 مايو 2024
جندي جيش الاحتلال

جندي جيش الاحتلال

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على مشتبه به في قضية فيديو التمرد، والذي ظهر خلاله جندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع.

التحقيق مع صاحب الفيديو 

وبحسب ما جاء في الصحيفة العبرية، أنه تم العثور على الجندي الذي يعد من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق معه لاحقًا، خاصة بعد تمرده على  وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وحديثه الذي تصمن: «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية»،

وبعد فترة من التوتر، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شريط الفيديو الذي صنف بأنه تحريضي: «لقد حذرت مرات عديدة من مخاطر العصيان، وأرفض بشكل قاطع أي نوع من العصيان من أي جهة كانت، وأتوقع من جميع الأنظمة معاملة التمرد بطريقة واحدة».

وبعد نشر الفيديو، أعلن الجيش الإسرائيلي أن المدعي العسكري أمر بفتح تحقيق، كما أمر رئيس الأركان الإسرائيلي بإجراء تحقيق موسع في جميع الوحدات في أحداث أخلاقية مماثلة وقعت في الأشهر الأولى بعد الحرب.

 

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بقلم فادية إيهاب