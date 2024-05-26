الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيات جنين.. و8 إصابات بعد اقتحام النصيرات
كتب:
محمد عزالدين
04:14 ص | الأحد 26 مايو 2024
الأوضاع في الأراضي المحتلة
كشف الإعلام الفلسطيني بأن قوات الاحتلال تحاصر جميع المستشفيات في جنين وتحتل مبانٍ عديدة بالمدينة وتنشر فرق القناصة داخلها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وأعلن الإعلام الفلسطيني وقوع 8 إصابات بعد استهداف الاحتلال لشقتين سكنيتين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأوضح الإعلام الفلسطيني أن استهداف الاحتلال بعبوات محلية الصنع بعد اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس بالضفة الغربية.