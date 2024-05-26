الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيات جنين.. و8 إصابات بعد اقتحام النصيرات

كشف الإعلام الفلسطيني بأن قوات الاحتلال تحاصر جميع المستشفيات في جنين وتحتل مبانٍ عديدة بالمدينة وتنشر فرق القناصة داخلها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلن الإعلام الفلسطيني وقوع 8 إصابات بعد استهداف الاحتلال لشقتين سكنيتين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح الإعلام الفلسطيني أن استهداف الاحتلال بعبوات محلية الصنع بعد اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس بالضفة الغربية.