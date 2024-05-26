حدث ليلا.. مظاهرات وتمرد داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل تحتجز جنوده

شهد الداخل الإسرائيلي عددا من الأحداث الملتهبة بين المظاهرات التي ضجت شوارع تل أبيب، فضلا عن حالة الفوضى داخل الجيش الإسرائيلي، بسبب انتشار مقطع فيديو التمرد بجانب خروج الفصائل الفلسطينية معلنة احتجاز عدد من الجنود.

مظاهرات تل أبيب

كشفت عدد من الصحف العبرية أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت مركبة ضخ المياه، لتفريق المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، والتي أضافت أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت والدة محتجز، عقب إلقاء عائلات المحتجزين كلمة في تل أبيب.

صاحب فيديو التمرد

وفي الوقت ذاته، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على مشتبه به في قضية فيديو التمرد، والذي ظهر خلاله جندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع.

وبحسب ما جاء في الصحيفة العبرية، تم العثور على الجندي الذي يعد من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق معه لاحقًا، خاصة بعد تمرده على وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وحديثه الذي تصمن: «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية».

احتجاز عدد من جنود

من ناحية أخرى، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع أي عملية احتجاز لجنوده في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، في الوقت الذي عرضت كتائب القسام مشاهد لعملية احتجاز جديدة لجنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحركة.

وأعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكن الحركة عن عملية احتجاز جديدة لجنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.