رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مظاهرات أمام الكنيست اليوم للمطالبة بانتخابات فورية واستبدال حكومة نتنياهو

كتب:

عمرو حسني
09:17 ص | الإثنين 20 مايو 2024
مظاهرات سابقة في إسرائيل

مظاهرات سابقة في إسرائيل

ذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن تظاهرات صباحية خرجت للاعتراض على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي فشلت في إدارة البلاد أثناء الحرب أمام الفصائل الفلسطينية وسط مطالبات بإسراع صفقة تبادل الأسرى.

تظاهرة حاشدة تنطلق من أمام الكنيست اليوم

ويجتمع عدد من الأفراد مساء اليوم الاثنين في تظاهرة حاشدة منتظرة في شمال وجنوب إسرائيل وسيكون الخروج من أمام مقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عند الساعة الخامسة مساء من أجل المطالبة بانتخابات فورية واستبدال حكومة نتنياهو.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

 وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.

اقرأ المزيد:

الأميرة رشا يسري لـ«بين السطور»: الضغط الأمريكي لا تأثير له على إسرائيل

الأميرة رشا يسري: تعليق ممارسة إسرائيل لكرة القدم خطوة مهمة للضغط عليها

صبحي عسيلة لـ«الشاهد»: مبالغة غير مسبوقة من إسرائيل بشأن أحداث 7 أكتوبر

جمال عبدالجواد: انقسامات إسرائيل الداخلية قد تؤدي لتخفيف الضغط على غزة
بقلم عمرو حسني