مظاهرات أمام الكنيست اليوم للمطالبة بانتخابات فورية واستبدال حكومة نتنياهو

ذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن تظاهرات صباحية خرجت للاعتراض على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي فشلت في إدارة البلاد أثناء الحرب أمام الفصائل الفلسطينية وسط مطالبات بإسراع صفقة تبادل الأسرى.

تظاهرة حاشدة تنطلق من أمام الكنيست اليوم

ويجتمع عدد من الأفراد مساء اليوم الاثنين في تظاهرة حاشدة منتظرة في شمال وجنوب إسرائيل وسيكون الخروج من أمام مقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عند الساعة الخامسة مساء من أجل المطالبة بانتخابات فورية واستبدال حكومة نتنياهو.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.