«التنمية المحلية»: الانتهاء من تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ أسعار التصالح في مخالفات البناء محددة وفق ضوابط قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وكل محافظة أعلنت وفق لجنة مخصصة أسعار التصالح حسب كل منطقة وحي ومدينة مع مراعاة البعد الاجتماعي والخدمات المقدمة ومساحة الشارع وخلافه، مضيفًا لـ«الوطن» أنّ الرسوم تتراوح بين 50 و2500 جنيه للمتر سواء سكني أو تجاري أو إداري.

التعامل بنفس الأسعار القديمة

وأشار إلى أن كل من تقدم للتصالح وفق القانون القديم، يستفيد من مزايا القانون الجديد ويُعامل بنفس الأسعار القديمة دون أي زيادة تذكر، ولو سدد رسم الفحص وجدية التصالح من قبل فلن يسددها مرة أخرى.

سعر التصالح في مخالفات البناء بالمتر

وفي سياق متصل، أعلنت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سعر التصالح في مخالفات البناء بالمتر لكل منطقة وحي، إذ يمكن لأي مواطن يتقدم بطلب تصالح حساب القيمة المادية التي يسددها، ويتم الاسترشاد بقانون التصالح القديم في تحديد الأسعار مع حساب الفارق مع المستجدات، كما يتم خصم 25% لكل من سدد قيمة التصالح دفعة واحدة.