بشرى للمواطنين.. بدء تحديد موعد المعاينة ضمن خطوات التصالح على مخالفات البناء

تلقى عدد من المواطنين المتقدمين بشهادة البيانات إلى المراكز التكنولوجية رسائل بتحديد موعد المعاينة، بعد الانتهاء من أول إجراء للتصالح على مخالفة البناء وهو تقديم شهادة البيانات، وذلك بعد مرور 17 يوما على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن شهادة البيانات هي عبارة عن إجراء ضروري للتصالح، وتتضمن معلومات عن مخالفة البناء ونشاطها ومساحة الشارع والجهات الأربع وتاريخ المخالفة وجهة الولاية ورأيها في التصالح وكروكي عن المخالفة وصورة فوتوغرافية، مشيرا إلى أن خطوة شهادة البيانات تستغرق 15 يوما للدراسة من اللجنة المختصة.

مستندات التصالح في مخالفات البناء

وأضاف إلى أنه يتم استكمال مستندات التصالح في مخالفات البناء وفق المادة 5 من قانون التصالح، وهناك مدة محددة لكل إجراء لاختصارالوقت والجهد على المواطنين والجهات القائمة على التصالح، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد يشترط جدية من يتقدم لتقنين الوضع لاستكمال المستندات المطلوبة للتصالح كشرط للتقديم، ولا يتم الاكتفاء بتقديم طلب دون إرفاق الأوراق المطلوبة حتى يتم إنجاز طلبات التصالح.

طرق تقديم طلبات التصالح

وأوضح أن باب التصالح في مخالفات البناء متاح أمام المواطنين من خلال الدخول على تطبيق تصالح، أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو التواصل مع المركز التكنولوجي التابع له.