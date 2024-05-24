منظومة إلكترونية لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

تواصل وزارة التنمية المحلية، متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع وزارات التخطيط والإسكان والزراعة والجهات المختصة بالمحافظات، إذ تعمل المراكز التكنولوجية وعددها 341 مركزا على مستوى الجمهورية، في تلقى طلبات التصالح والرد على تساؤلات المواطنين فى هذا الملف من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساءً، ويمكن للمواطنين التقديم من خلال بوابة خدمات المحليات أو تطبيق التصالح على «جوجل بلاي».

منظومة إلكترونية للتصالح في مخالفات البناء

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنّ المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل على تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين، إذ يمكن للشخص التقديم من أي مكان ومتابعة خطوات وإجراءات التصالح على المخالفة محل التقنين، بحث يستطيع الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية، وباب التقديم مستمر لمدة 6 أشهر.

استكمال إجراءات التصالح

وأشارت إلى أنّ كل من حصل على نموذج 3 وفق القانون القديم، عليه استكمال إجراءات التصالح والتوجه للمركز التكنولوجي المختص واستمكال المستندات المطلوبة.