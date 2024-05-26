وزير الخارجية يغادر إلى بروكسل لإجراء مشاورات بشأن وقف الحرب على غزة

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إنّ سامح شكري وزير الخارجية، غادر العاصمة الفرنسية باريس اليوم إلى العاصمة البلچيكية بروكسل، للمشاركة في اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث الأوضاع في غزة، بحسب بيان المنشور على صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك.

تحركات عربية لوقف حرب غزة

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أنّ الزيارة تأتي في إطار التحركات العربية المتواصلة الساعية لتكثيف التشاور مع الأطراف الأوروبية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تفجّر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية أو امتداد دائرة العنف لمناطق أخرى في المنطقة.

اجتماعات ثنائية منتظرة

وأضاف أنّ الوزير شكري سيعقد خلال الزيارة عددا من الاجتماعات الثنائية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، وعدد من نظرائه الأوروبيين، للتشاور والتنسيق بشأن سبل إنهاء أزمة قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، وتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مناقشة الوضع الأمني والإنساني في غزة

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، كاشفا عن أنّ وزير الخارجية سيشارك خلال تواجده ببروكسل في عدد من الاجتماعات الوزارية لبحث سبل التعامل مع الوضع الإنساني المأسوي في قطاع غزة، وفي مقدمته الوضع الأمني والإنساني الكارثي في مدينة رفح الفلسطينية، فضلا عن مناقشة سبل وسيناريوهات تقديم الدعم للفلسطينيين.