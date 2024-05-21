وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: قرار «الجنائية الدولية» بشأن قادة إسرائيل مفاجئ

علق ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، على خطوة إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قادة من حركة حماس وإسرائيل، مشددًا على أنه طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وعدد من قادة حركة حماس، مشددًا على أن هذا التحرك مفاجأة لم يكن يتخليها أحد.

مدعي الجنائية الدولية يملك الشجاعة

وشدد «القدوة»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن كريم خان يملك الشجاعة بطلب مذكرات اعتقال وهي خطوة مهمة جدا، متابعًا: «لكنه ألمح أنه يعتقد أن المدعي العام لم يكن ليقدم على تلك الخطوة بأي حال من الأحوال في غياب كامل من الولايات المتحدة وأن هناك نوعا من التفاهم قبل الخطوة، وبعض الجهات في واشنطن كان لديها علم بما سيجري».

وقال إن المدعي العام للجنائية الدولية شكل لجنة قانونية للتحقيقات بدأت العمل في يناير الماضي تتكون من ستة أشخاص، موضحًا أن هناك قاعدة معقولة من الأدلة تطلب تقديم مذكرات اعتقال منها تهم الإبادة الجماعية، مشددًا على أن المساواة بين الضحية والاحتلال بتوجيه التهم أيضا لبعض قادة حماس هو نوع من التوازن؛ لأنه ساوى بين بعض قيادات حماس وقيادات إسرائيل.

بيان المدعي العام للجنائية الدولية

وتابع: «لا توجد سابقة في هذا الاتجاه وجميعنا فوجئنا لكن في المعتاد لا يخالف القضاة توصيات المدعي العام»، موضحًا أن القضية الحالية التي تنظرها المحكمة هي الخطوة الأخيرة في مصداقية الجنائية الدولية، لأن السوابق تدل أنها كانت تتخذ إجراءات ضد قادة أفارقة، بينما لا تستطيع التحدث عن الولايات المتحدة أو الدول الغربية.