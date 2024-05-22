مساعد وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي للسودان

استقبل السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة السودان وجنوب السودان، أمس، المبعوث الأمريكي للسودان توم بيرييللو، الذي يزور القاهرة في إطار جولته بالمنطقة، وكذلك السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، بحضور الرئيسة الجديدة لبرنامج المعونة الأمريكية للسودان.

مباحثات وقف إطلاق النار بالسودان

بحسب بيان منشور اليوم، عبر صفحة الخارجية على «فيسبوك»، ناقش الجانبان الوضع الحالي في السودان، وجهود الدولتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ودعم المواطنين السودانيين، وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السودان.

مناقشة الوضع في السودان

اتفق الطرفان على أهمية تنسيق كل الأطراف الدولية والإقليمية، الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني، ودول جوار السودان التي تستضيف العدد الأكبر من المواطنين السودانيين، وأهمية مواصلة المجتمع الدولي لجهوده، من أجل تسوية الأزمة، واستئناف المرحلة الانتقالية في السودان، وبما يتفق مع تطلعات الشعب السوداني.