وزارة الهجرة: تسهيلات جديدة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

حددت وزارة الهجرة، تسهيلات مبادرة سيارات المصريين بالخارج موضحة أنه في حالة وجود أي مشكلة متعلقة بالتحويل يمكن التسجيل على التطبيق المخصص لذلك وسيتم التعامل معها على الفور، مؤكدة أن موعد انتهاء المبادرة يوم 28 أبريل المقبل.

ووفق تقرير لوزارة الهجرة، تتيح مبادرة سيارات المصريين بالخارج أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم.

تسهيلات مبادرة سيارات المصريين بالخارج

ترصد «الوطن» في السطور التالية، تسهيلات مبادرة سيارات المصريين بالخارج:

- أول تسهيلات المبادرة إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة سابقًا.

- ثاني التسهيلات ربط 30% من قيمة الضريبة الجمركية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.

- ثالث التسهيلات التي كشفت عنها وزارة الهجرة مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

- رابع التسهيلات إمكانية استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها بحد أقصى 3 سنوات من يوم الحصول على بوليصة الشحن.

التسجيل والحجز

وحثت الوزارة، بضرورة التسجيل والحجز في مبادرة سيارات المصريين بالخارج قبل انتهاء الفرصة في 28 أبريل، للاستفادة من التسهيلات الجديدة، موضحة أنه يمكن التسجيل في المبادرة بتحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج من هواتف اندرويد:‏

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف iPhone‏

https://apps.apple.com/app/id6444364022#