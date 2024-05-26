وزير الري: تنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية ذات الأولوية، لتحسين التشغيل، وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

ووجه سويلم بمواصلة العمل على تحديث قاعدة البيانات، بالتنسيق بين قطاع التخطيط ووحدة المتابعة المركزية وتدريب مهندسي الوزارة على استخدامها، بالإضافة إلى رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة، من خلال المشاركة في دروات تدريبية متخصصة في إحلال وصيانة المنشآت المائية.

تحسين أداء منشآت الري

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية القائمة وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات.

تشكيل وحدة مركزية

وأضاف أنه جرى تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.

وتابع الوزير أنه جرى تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من 3 مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة واعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.

تقييم كل نوع من المنشآت المائية

كما جرى عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج، لتوحيد طريقه تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.