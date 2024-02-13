وزير الري يوجّه بتشكيل لجنة لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خطة العمل المستقبلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية «المرحلة الأولى التي تشمل المنشآت التى تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الرى والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف»، بما يضمن تحسين تشغيل المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

واستعرض «سويلم» إجراءات المرحلة الأولى من خطة العمل، حيث انتهت الرسومات التصميمية والاشتراطات الفنية وبنود الأعمال لمشروع إنشاء قنطرة فم بحر مويس، والرسومات التنفيذية لـ6 منشآت صناعية «3 سحارات - 3 تغطيات»، والنماذج التصميمية لـ95 بوابة، وجار تنفيذ نموذج لمصب نهاية بأحد الترع في الجيزة تم تصنيعه من البولي إيثلين عالي الكثافة.

ووجّه وزير الري بتشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية برئاسة رئيس مصلحة الري، كما وجّه بتشكيل وحدة في الوزارة لإدارة المشروع يكون من مهامها إعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة وفق الأولويات الناتجة عن نتائج تقييم حالة المنشآت، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ، بالتنسيق مع جهات الوزارة «مصلحة الري - هيئة الصرف - الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات»، مع ضرورة أن يتضمن هيكل الوحدة مراحل مختلفة من مراجعة البيانات وتدقيقها قبل تسليمها للجهة المنفذة بالتعاون مع قطاع التخطيط.

كما وجّه بتشكيل فريق متابعة من إدارات الري والصرف في كل محافظة تضم 3 مهندسين يتم تدريبهم على تقييم حالة المنشآت وفق معايير متفق عليها، على أن يتابع الفريق تنفيذ وإقرار نهو الأعمال وفق المعايير المحددة باشتراطات التعاقد وإخطار إدارة المشروع بالمستجدات، على أن يتولى معهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومي لبحوث المياه «استشاري المشروع» بالتعاون مع إدارة التصميمات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، ومسؤولية إعداد النماذج التصميمية وعمل معاينة ظاهرية لكل موقع تشمل أعمال الرفع المساحي وإختيار النموذج المناسب لكل موقع، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ومراجعة وإقرار الرسومات التنفيذية وكميات بنود الأعمال المقدمة من استشاري الجهة المنفذة.

ووجّه الدكتور سويلم بالعمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة من خلال المشاركة فى دروات تدريبية متخصصة، والمشاركة الفعلية من مهندسي الوزارة والمختصين بمعهد بحوث الإنشاءات والفنيين في أعمال المعاينة على الطبيعة، وخطوات التصميمات وإعداد الرسومات.

قاعدة البيانات الجغرافية في الوزارة

كما وجّه بتطوير قاعدة البيانات الجغرافية بالوزارة وتدريب مهندسي الوزارة على استخدامها وتزويدها بالبيانات الخاصة بالمنشآت المختلفة، ووضع كود للمنشآت والتنسيق بين هيئة الصرف وقطاع التخطيط لإعداد كود للمنشآت المائية التابعة لهيئة الصرف.