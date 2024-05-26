سحب دواء أنيميا شهير ومكمل غذائي للرياضيين من السوق.. ما السر؟

أصدرَت هيئة الدواء المصرية منشورًا رسميًا لها بسحب المستحضر الحيوي Ferroswab 50 ووقف تداوله وتحريزه نظرًا لعدم مطابقة التشغيلة الموضحة على ما نصت عليه معامل هيئة الدواء المصرية.

سحب دواء شهير لعلاج نقص الأنيميا

وأوضحت هيئة الدواء في منشور لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ المستحضر الحيوي يستخدم لعلاج حالات الأنيميا وهو علاج مشهور يتمّ وصفه من قبل الطبيب المختص لعلاج نقص الأنيميا والحديد في الجسم.

سحب دواء شهير يستخدمه الرياضيون

وأصدرت هيئة الدواء منشورا آخرا ينص على سحب المستحضر الحيوي Vitamax، نظرًا لأنه مخالف للتشغيلة التي أقرتها معامل هيئة الدواء وهو دواء مستخدم كمكمل غذائي يستخدم لعلاج أو الوقاية من نقص الفيتامينات والمعادن بسبب سوء التغذية أو أمراض معنية ويستخدم لكبار السن وكذلك الرياضيين.

وأضافت هيئة الدواء أنَّه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي لابد من الرجوع إلى هيئة الدواء أو الرجوع الى الخط الساخن 15301 أو موقع هيئة الدواء، مشيرة الى أهمية شراء الأدوية من الصيدليات المرخصة.

يأتي ذلك ضمن حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على صحة أجهزة الجسم.