7 طرق للتخلص من الإمساك وأبرز أعراضه وتحذير للمواطنين.. إليك التفاصيل

أصدرت هيئة الدواء المصرية دليلا إرشاديا خاصا بكيفية الوقاية من الإمساك، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

كيفية الوقاية من الإمساك.. 7 طرق للتخلص منه

وحددت هيئة الدواء مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للوقاية من الإمساك وجاءت على النحو التالي:-

- تجنب تناول الطعام بكميات كبيرة.

- قسم الوجبات إلى 4 وجبات صغيرة في مواعيد ثابتة.

- تناول السلطات مع الوجبات.

- اشرب كميات كافية من الماء خلال اليوم على الأقل 8 أكواب من المياه.

- أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف

- يجب ممارسة الرياضة

- تناول الرائب الرايب، حيث إنه يساعد في عملية هضم الطعام.

أعراض الإمساك

وعن أعراض الإمساك، استعرضت هيئة الدواء الأعراض وجاءت على النحو التالي:-

- اضطراب في تفريغ القولون

- الشعور بالألم

- انتفاخ البطن

- نقص الوزن

وطالبت هيئة الدواء المواطنين عند الشعور بهذه الأعراض ضرورة التواصل مع الطبيب المختص أو الصيدلي لوصف علاج يمكن الحصول عليه للتخلص من الإمساك لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة يمكن أن تؤثر على أجهزة الجسم في حال الإصابة بالإمساك وعدم الحصول على الخدمة الطبية اللازمة في أسرع وقت.