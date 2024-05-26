خبير اقتصادي: ميكنة الضرائب العقارية سلاح قوي لمواجهة التهرب وزيادة الإيرادات

أكّد الخبير الاقتصادي كريم العمدة أهمية مشروع ميكنة الضرائب العقارية في دعم الاقتصاد المصري وذلك من خلال القضاء على التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات.

«الميكنة».. الأداة الأفضل للقضاء على التهرب الضريبي

وتابع الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أنَّ ميكنة الضرائب العقارية ستُساعد على منع التلاعب بالبيانات والمعلومات الخاصة بالعقارات، مما يضمن عدالة تحصيل الضرائب، كما ستُسهل المنصة الإلكترونية عملية دفع الضرائب على المواطنين مما يُشجع على الالتزام بسدادها.

إيرادات موازنة 2024-2025 وصلت لـ2.6 تريليون جنيه 70% منها ضرائب

وأوضح «العمدة» أنَّ قيمة الإيرادات في موازنة العام الحالي 2024-2025 وصلت إلى 2.6 تريليون جنيه منها 70% من الضرائب، متابعًا «نحتاج إلى زيادة معدلات إيرادات الضرائب والتي من خلال تتراجع نسبة العجز في الموازنة»، مضيفًا أنَّ التحول الرقمي في في الضرائب العقارية يكون من خلال منصة تابعة لمصلحة الضرائب يتعامل المواطن من خلالها.