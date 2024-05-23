«الضرائب» تدعم الممولين فنيا لتسهيل استخدام منظومة الإيصال الإلكتروني

تواصل مصلحة الضرائب المصرية جهودها لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين، لمساعدتهم على التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني بسهولة ويسر، إذ تمّ إنشاء مركز دعم فني مجاني لهذا الغرض، وذلك تماشياً مع التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي تشهده البلاد.

خدمات فنية

يقدم مركز دعم التحول الرقمي العديد من الخدمات الفنية، مثل:

- المساعدة على إضافة كود النشاط الدولي.

- شرح عملية التكويد لأجهزة نقاط البيع (POS).

- حل المشكلات الخاصة بأجهزة نقاط البيع.

- تفعيل خاصية إصدار الإيصالات B2C Tag.

- تقديم الدعم لتغيير النظام المحاسبي للشركة.

- توضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK.

مركز دعم التحول الرقمي للإيصال الإلكتروني

وحرصًا على تلبية جميع احتياجات الممولين، يتواجد مركز دعم التحول الرقمي للإيصال الإلكتروني بمبنى الخزانة العامة أمام محطة مترو سعد زغلول، ويمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني eReceipt.hd@eta.gov.eg، كما يتوفر خط ساخن للمصلحة هو 16395 لتلقي الاستفسارات والرد على جميع أسئلة الممولين.