سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 26-5-2024 في الأسواق

استقرار كبير شهده سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق، ذلك في بداية التعاملات الصباحية اليوم لأحد 26-5-2024، ويعد الذهب ملاذا آمنا بالنسبة للعديد من المواطنين، لما له من محافظة على قيمة العملة، حيث يشهد سعر الذهب سلسلة من الانخفاضات المتتالية عالميا في الأيام الماضية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية 3548 جنيها للبيع، بدون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال التعاملات الصباحية 3105 جنيهات، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2662 جنيها للبيع، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

في حين سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت خلال التعاملات الصباحية 24 ألفا و950 جنيها، بدون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.