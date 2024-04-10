«الغرفة التجارية»: ازدياد الطلب على المشغولات الذهبية خلال إجازة عيد الفطر

أكد نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ازدياد الطلب على شراء الذهب خلال إجازة عيد الفطر، نظرًا إلى إقبال العديد من الشباب على الزواج، ما يُؤدّي إلى زيادة الطلب على الذهب كهدايا ومهر.

وأضاف نجيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك توقعات بزيادة الطلب على شراء المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة.

وسجلت أسعار الذهب اليوم، استقرارا ملحوظا، إذ بلغ عيار 21 مبلغ 3200 جنيه للجرام، وفقا لتقارير الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3657 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2743 جنيها.

فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2133 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفا و600 جنيه.