أسعار الذهب عالميا.. خبير: وصل لأعلى مستوياته التاريخية

حالة من التذبذب الواضحة والتقلبات السعرية تشهدها أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الجاري، ذلك بعدما وصل لأعلى مستوياته التاريخية قبل أن يتعرض لعمليات بيع كبيرة وسريعة، فبعد أن ارتفاع لأعلى مستوياته يوم الاثنين الماضي، وسجل 2451 دولارًا بالتعاملات الفورية، تعرض لعلميات اضطراب مع بداية الثلاثاء الماضي في السوق العالمية، بحسب المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

إمبابي: أسعار الذهب عالميا شهدت حالة من التراجع الحاد

وأضاف «إمبابي» في تصريح لـ«الوطن»، أن أسواق الذهب قد شهدت حالة من التراجع الحاد، خاصة بعد صدور محضر البنك الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي، وكشف فيه قلق أعضاء البنك حول استمرار معدلات التضخم كما هي، ما عزز احتمالية العودة مرة لأخرى في رفع سعر الفائدة.

وأوضح أن محضر الاجتماع قد كشف بأن أعضاء الفيدرالي الأمريكي سيستغرقون وقتًا أطول مما كان متوقعا من قبل من أجل اكتساب مزيد من الثقة بتحرك التضخم بشكل مستدام لـ2%، لافتا إلى أن أسعار الذهب قد شهدت حالة من الاستقرار النسبي، بنهاية الأسبوع الماضي بفعل تراجع سعر الدولار عالميا، مع صدور بيانات أخرى اقتصادية إيجابية قلصت حدة التراجع تلك.