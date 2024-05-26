ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التداولات وسط مكاسب سوقية 7 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.64% عند مستوى 27378.61 نقطة، وسط مكاسب سوقية 7 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.10% عند مستوى 6005.35 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.98% في بداية تداولات اليوم، ليسجل مستوى 8671.01 نقطة وفق أخبار البورصة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 574.9 مليار جنيه، عبر التداول على 144.7 مليون سهم، وجرى تنفيذ 19 ألفًا و274 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7 مليارات جنيه في بداية التداولات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.844 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي 9.8%

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 9.8% منذ بداية العام الجاري، مسجلًا أعلى مستوى عند 33382.51 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.