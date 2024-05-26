مدحت صالح يتلقى العزاء في شقيقه اليوم

يتلقى الفنان مدحت صالح، مساء اليوم، العزاء في شقيقه أحمد صالح، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وذلك في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بعد صلاة المغرب.

اقتصار العزاء على المقابر

وأعلن الفنان مدحت صالح في وقت سابق عن اقتصار العزاء على المقابر فقط، لكنه تراجع بعدها من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، وأعلن عن موعد العزاء.

تشييع الجثمان

ورحل شقيق الفنان مدحت صالح عن عالمنا يوم الخميس الماضي، وأعلن مدحت صالح عن الخبر عبر صفحته الخاصة، وجرى تشييع جثمانه من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، ودفنه في مقابر الأسرة بطريق الفيوم.