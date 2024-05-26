محطات في حياة الراحلة فايزة كمال.. صاحبة الوجه الملائكي

تحل علينا اليوم، ذكرى وفاة الفنانة فايزة كمال، التي لُقبت بـ«الوجه الملائكي» لجمال ملامحها ورقتها، وإحياءً لذكرتها، فقد عرض برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، الذي يقدمه الإعلاميون محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «واحدة من جميلات الدراما التليفزيونية .. محطات في حياة الفنانة فايزة كمال».

وعلى الرغم من أن مشوار الفنانة فايزة كمال لم يكن طويلا في السينما، إلا أنها تركت بصمة كبيرة خلال مسيرتها الفنية، ووُلدت في دولة الكويت لأبوين مصريين عام 1960.

أعمال فنية شاركت فيها فايزة كمال

وبعد حرب أكتوبر عام 1973 عادت إلى مصر رفقة والديها وحصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية، وفي السنة الأولى بالمعهد أسند إليها الاشتراك في مسلسل العدل والتفاح أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل والفنان الراحل عبدالله غيث، وتألقت، لتكتب بذلك شهادة ميلادها في دنيا الفن.

فايزة كمال.. الحصان الرابح للمخرجين

وبعد هذا النجاح، أصبحت الحصان الرابح لدى المخرجين، فقد كان يجرى طلبها في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات والملامح التي كانت تتميز بها الفنانة الراحلة، مثل أدوارها في المال والبنون، والإمام الشافعي، وأم الصابرين، وملكة في المنفى، وحكايات البنات، والإمام الغزالي.