«25 سنة متخانقناش مرة».. سر استمرار زواج فايزة كمال ومراد منير لربع قرن

شقراء بعيون ساحرة؛ دخلت من الشاشة الصغيرة لقلوب أجيال الثمانينيات والتسعينيات بأعمال فنية مميزة؛ فايزة كمال التي تحل اليوم 26 مايو ذكرى وفاتها، تميزت حياتها العائلية بالهدوء، وقضت مع زوجها المخرج المسرحي مراد منير ربع قرن يشهد لها بالرقة واللطف، وصف حبه لها بجملة واحدة «كانت ملاك»، فما السر الذي جعل هذه العلاقة تستمر كل هذه المدة؟.

سر نجاح زواج فايزة كمال ومراد منير

المخرج مراد منير، زوج الراحلة فايزة كمال، تحدث عنها في تصريحات تليفزيونية سابقة، وقال إن السر في استمرار زواجهما لـ ربع قرن قصة الحب التي كانت بطلتها فايزة، التي تميزت بالوفاء والهدوء واللطف، عوامل جعلت العشرة تطول، والحب يستمر، موضحًا: «عشنا 25 سنة مع بعض متخانقناش مرة، حتى المشاكل الزوجية العادية على الأكل والهدوم وغيرها ما كانتش موجودة، ويشهد ولادي بكدا، كانت زي الملاك بتعاملني بلطف يمكن أكتر ما بتعامل ولادها».

وفاء فايزة كمال لحبها

جمال فايزة كمال لم يقاومه الأثرياء، فعرض عليها الأمراء وكبار المنتجين ورجال الأعمال الأموال وطلبات الزواج، وأصرت على حبيبها مراد منير، الذي أوفى لها هو الآخر باعتكافه في شقة الزوجية البسيطة وعدم الزواج بعدها وقال: «فايزة ردت كتير من الإغراءات لما عرض عليها منتج كبير عقد لعمل وكان بفلوس كتير ومعاه وشقة غالية جدا في روكسي مقابل تنفصل عني، قالت له أنا متجوزة راجل وانت مش راجل لما تعرض عليا العرض دا، رمت العقد ورفضت العمل، رفضت ناس كتير بمناصب كبيرة جدا قبل ما أعرفها، قولت لها يتقدم لك أمير وترفضي، يعجبها واحد فقري زيي، فا أنا لو مكنتش قابلتها مكنتش هتجوز».

لم ينس «منير» ليلة الزفاف الغريبة، التي أحياها الحبيبان في عرض مسرحي: «يوم الفرح أجرنا فستان وكانت حلوة جدا، كان يوم عرض وأصرت تدخل المشهد الأخير دخلنا وسط شموع ومنير غنى وأكتر من ألف واحد كان موجود».