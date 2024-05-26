في ذكرى وفاة فايزة كمال.. كيف كانت علاقتها بـ«الكينج» محمد منير؟

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة فايزة كمال، التي رحلت عن عالمنا في 26 مايو عام 2014، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد، قدمت الفنانة فايزة كمال أعمالاً على شاشة التليفزيون متنوعة بين الدراما والسينما والتي يصل عددها إلى 162 عملاً من أشهرها مسلسل أولاد الأكابر عام 2003 في دور «غالية»، والمال والبنون في دور «فريال فراويلة»، ومسلسل رأفت الهجان في دور «يهوديت موردخاي» وغيرهم.

وربطت الفنانة الراحلة فايزة كمال علاقة صداقة قوية بالكينج محمد منير من بعد أول تعاون بينهما في مسرحية الملك هو الملك في عام 2006، وكان مخرج هذه المسرحية مراد منير الذي تزوج من الراحلة فايزة كمال.

تحدثت ابنة الفنانة فايزة كمال في لقاء تليفزيوني عن علاقة بوالدها المخرج مراد منير وقالت «والدي ووالدتي كان أول تعارف بينهما في مسرحية الملك هو الملك في عام 2006، وكان والدي يهرب منها ولم يستلطفها وذلك لأنها كانت تحب أن تعرف أدق التفاصيل في العمل».

علاقة الفنانة فايزة كمال بمحمد منير

وتابعت حديثها عن علاقة والدتها بالفنان محمد منير وقالت: «والدي قبل أن يقع في حبها كان يريد أن يزوجها من الفنان محمد منير لأنهم كانوا أبطالاً للعرض المسرحي بمسرحية الملك هو الملك التي ظلت تُعرض لمدة 18 عاماً وكانت فكرة زواجهما ما هي إلا فكرة عابرة، ولكن صداقة والدتي بالفنان محمد منير ظلت قائمة حتى وفاتها وطلبت قبل وفاتها أن تراه».

زواج فايزة كمال من المخرج مراد منير

وذكرت في حديثها علاقة الحب التي وقعت بين والدها المخرج مراد منير ووالدتها فايزة كمال قائلة: «بعد وفاة جدتي والدة والدتي ذهب والدي ليقدم واجب العزاء لوالدتي، وحينها رأى بها شخصية أخرى مختلفة عن الشخصية التي تظهر بالعمل، وأثناء بروفات المسرحية شعر كلاً منهما بالاستلطاف والحب تجاه الآخر وتزوجا».