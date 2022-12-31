في ذكرى ميلادها.. رحلة الفنانة فايزة كمال مع مرض السرطان

يحل اليوم 31 ديسمبر الذكرى الـ62 لميلاد الفنانة فايزة كمال، التي ولدت عام 1960 بدولة الكويت، ودرست في معهد الفنون المسرحية قسم ديكور، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية في مصر، ورحلت عن عالمنا عام 2014، عن عمر يناهز 52 عام بعد صراع 6 سنوات مع مرض السرطان.

رحلة مرض فايزة كمال

أصيبت الفنانة فايزة كمال بمرض السرطان قبل الوفاة بـ6 سنوات وظلت تصارع معه، إذ بدأت إصابتها بسرطان الثدي وبعد فترة علاج طويلة تماثلت للشفاء التام ولكن فوجئت بمداهمة المرض لها مرة أخرى قبل وفاتها بثلاثة أشهر، وانتشر المرض في الرحم والكبد.

مشوار فايزة كمال الفني

ولدت في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عام الي الانتهاء من دراستها وبعدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد حيث شاركت في مسلسل تاريخي يحمل اسم «العدل والتفاح» أمام مديحة كامل وعبد الله غيث، ثم بدء المخرجون معرفة اسمها وتوالت عليها الأدوار والاعمال الفنية، وقدمت فايزة مع المخرج سامي محمد علي مسلسل وتاه الطريق وظهرت في فيلم الطائرة المفقودة، واستمرت في عطائها الفني 30 عامًَا متواصلة حتى مرضها ووفاتها في عام 2014.