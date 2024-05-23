نائب بـ«الشيوخ»: مصر تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الدواء

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة في مجال صناعة الدواء، كما أنها الأولى عربيا وإفريقيا في هذا المجال ومنذ عشرات السنين.

ولفت «محسن»، في بيان له اليوم، إلى متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتوجيهات الرئيس السيسي، مع ممثلى قطاع الدواء سبل توطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى أهمية تلك التحركات باعتبار أن صناعة الدواء صناعة استراتيجية وأمن قومي لمصر.

مجال صناعة الدواء

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى لقاء رئيس الوزراء لرئيس الهيئة المصرية للشراء المُوحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ وذلك لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المُهمة والجهود المبذولة من قِبل الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر عازمة على إحداث انطلاقة في صناعة الدواء وتوطينها.

الدواء المصري

وأضاف نائب الصعيد، أن الدواء المصري يتمتع بسمعة عالمية طيبة، وهناك عشرات الدول تقوم باستيراد الدواء المصري، مؤكدا أن سياسة الدولة القائمة على توطين الصناعة وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، وفي مختلف الصناعات، هدفها زيادة معدلات التصدير وإحداث نقلة في الإنتاج الصناعي المصري خلال السنوات المقبلة.