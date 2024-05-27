جمعية كتاب ونقاد السينما تكرم اسم صلاح السعدني اليوم

تكرم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مساء اليوم، اسم الفنان الراحل صلاح السعدني، ضمن احتفالية العيد الذهبي لتأسيس الجمعية، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، بمناسبة مرور خمسين عاما عليها، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

تكريم صلاح السعدني من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

كما تكرم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، عدد آخر من أسماء الفنانين الراحلين، بينهم نور الشريف ومحمود ياسين وعزت العلايلي ونادية لطفي، الذين حملت دورات المهرجان أسمائهم.

كما تكرم أسماء الكاتب والمخرج الراحل عصام الشماع، وحيد حامد، محمود أبو زيد، رفيق الصبان، فوزى سليمان، محفوظ عبد الرحمن، فيصل ندا، ويسري الجندي.

وستقام الاحتفالية فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، في قاعة ثروت عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني بالمبنى الجديد لأكاديمية الفنون بالهرم.