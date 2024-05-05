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سمية الخشاب تحذف نعي صلاح السعدني بعد سخرية الجمهور منها

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:22 م | الأحد 05 مايو 2024
سمية الخشاب

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، نعيًا للفنان الراحل صلاح السعدني، عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس»، وذلك بعد 15 يومًا من وفاته، ما أدى إلى سخرية الجمهور منها، وانتشار المنشور على نطاق واسع.

سمية الخشاب تحذف تويتة صلاح السعدني

وحذفت سمية الخشاب، تويتة نعي صلاح السعدني، خلال الدقائق القليلة الماضية، وذلك حتى تتخلص من سخرية الجمهور منها.

وكانت «الخشاب» كتبت: «الفنان القدير صلاح السعدني عمدة الشاشة العربية، وأبي الروحي في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

مشاركة سمية الخشاب في المسرح

وكانت سمية الخشاب، حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، في المسرح، من خلال مسرحية «كازينو بديعة» عام 2022، والذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإيباري، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، صالح عبد النبي، فتحي سعد.

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بقلم أحمد عبد الرحمن