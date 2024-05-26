"aiBANK" يحقق 475 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية الربع الأول من 2024

حقق بنك الاستثمار العربي aiBANK صافي ربح بقيمة 475 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، بنسبة نمو 172%، فيما سجلت الأرباح التغيلية 1.3 مليار جنيه بزيادة 77% على أساس سنوي.

وأظهر ملخص نتائج أعمال البنك، تحقيقه صافي دخل من العائد يبلغ 890 مليون جنيه بنهاية مارس 2024، بنسبة نمو 67%.

فيما سجل إجمالي ودائع العملاء 58.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 14%، فيما بلغ إجمالي الأصول 67.7 مليار جنيه بنسبة نمو 10%.

وسجلت حقوق الملكية نموًا بنسة 6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، فيما وصلت معدلات كفاية رأس المال إلى 16.73%.